Anderthalb Jahre Krieg - Scholz und Baerbock würdigen Mut der Ukraine

BERLIN (dpa-AFX) - Am ukrainischen Nationalfeiertag haben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) den Abwehrkampf des Landes gegen Russland gewürdigt. "Heute feiert ihr die Unabhängigkeit und Freiheit eurer Nation. Genau das sind die Prinzipien, die euer ganzes Land verteidigt in seinem mutigen Kampf gegen Russlands brutale Aggression", schrieb Scholz am Donnerstag auf der Online-Plattform X, früher Twitter.

Auch Baerbock würdigte den Mut und "unbändigen Willen zu einem Leben in Frieden" der Ukrainerinnen und Ukrainer. Die Außenministerin erinnerte am Donnerstag auf der Plattform X daran, dass der Angriffskrieg Russlands seit eineinhalb Jahren andauert. "Jeder Tag ist ein Tag zu viel. Jeder Tag ist eine Verpflichtung an uns, alles dafür zu tun, dass die Ukraine so wie wir wieder in Frieden leben kann", schrieb sie.

Am 24. Februar 2022 begann Russland einen Angriffskrieg auf das Nachbarland Ukraine. An diesem Donnerstag dauert der Krieg genau 18 Monate an. Außerdem ist der 24. August der Nationalfeiertag der Ukraine, an dem das Land seine 1991 erklärte Unabhängigkeit feiert./jbl/DP/jha