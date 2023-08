WIN SOURCE und Supplyframe schließen strategische Partnerschaft in Asien auf der 2023 Electronica China

SHANGHAI, 24. August 2023 /PRNewswire/ -- Am zweiten Tag der 2023 Electronica China erreichte WIN SOURCE einen bedeutenden Erfolg, indem sich das Unternehmen auf der Liste der weltweiten Top-50-Elektronikhändler des Jahres 2023 den 18. Platz verdiente.

Darüber hinaus hat WIN SOURCE kürzlich eine strategische Partnerschaft mit Supplyframe, einem weltweit führenden Anbieter von Lieferkettenlösungen in Asien, geschlossen. Die Zusammenarbeit, von der beide Unternehmen profitieren, wird zu einer agilen und profitablen Partnerschaft führen, die eine Inspiration für die globale Elektronikindustrie, auch über Asien hinaus, sein wird. Die Zusammenarbeit zwischen WIN SOURCE, Asiens führendem und traditionsreichem und etabliertem Elektronikdistributor und B2B-E-Commerce-Plattform, und Supplyframe mit seinen umfassenden Branchendaten und Lieferkettenlösungen ist gut aufeinander abgestimmt und zielt darauf ab, die Elektronikproduktionslandschaft zu transformieren.

"Wir freuen uns über die Partnerschaft mit dem globalen Branchenführer Supplyframe", sagte ein Sprecher von WIN SOURCE. "Unser Ziel ist es, die Produktionskosten zu senken und die Herstellereffizienz zu steigern. Diese Allianz stärkt unsere beiden Dienstleistungen, und wir freuen uns darauf, die umfassenden Lieferkettenlösungen von Supplyframe zu integrieren."

Der Partnerschaftsvertrag wurde um genau 15:00 Uhr am Supplyframe-Stand von General Manager, Greater China and Asia Pacific Allen Hong und WIN SOURCE Chief Financial Officer Karl Zan unterzeichnet und stellt einen wichtigen Meilenstein für beide Unternehmen dar.

"WIN SOURCE ist stolz darauf, unseren Aufstieg auf den 18. Platz in der Liste der weltweiten Top-50-Elektronikhändler 2023 von SourceToday zu verzeichnen", fügte der Sprecher hinzu. "Beide Unternehmen haben sich der Qualität verschrieben. Dies wird deutlich, wenn man die Verfügbarkeit des großen Inventars und das robuste Lieferkettenmanagementsystem betrachtet. Die innovative E-Commerce-Plattform hat das Unternehmen zu einem würdigen Wettbewerber auf der globalen Bühne gemacht."

WIN SOURCE wird zu den Top 20 der globalen Distributoren gezählt. Die Partnerschaft mit Supplyframe ermöglicht es, mit kombinierten Stärken Spitzenleistungen zu erbringen und die gegenseitigen Stärken zu nutzen.

Informationen zu WIN SOURCE

WIN SOURCE ist ein traditionsreicher und etablierter globaler Distribbutor von elektronischen Komponenten, der sich auf obsolete und schwer zu findende elektronische Komponenten spezialisiert hat und seinen Kunden umfassende BOM-Lösungen zur Kosteneinsparung bietet. Seit der Gründung im Jahr 1999 ist WIN SOURCE bestrebt, eine umfassenden Auswahl an hochwertigen elektronischen Komponenten anzubieten und effiziente Lieferdienste zu gewährleisten.

Informationen zu Supplyframe

Supplyframe ist eine führende Marke, die gezielte Marketinglösungen, technische Ressourcen und Lieferkettenwerkzeuge für Elektronikhändler und Hersteller auf der ganzen Welt bereitstellt.

