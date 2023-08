Mit diesen zentralen Aussagen könnte Powell für Marktverwerfungen sorgen

Nachdem die Zahlen von Nvidia für gute Stimmung gesorgt haben, sind nun alle Augen auf das alljährliche Treffen der wichtigsten Zentralbanken der Welt im US-amerikanischen Jackson Hole gerichtet. Dass Aussagen von Notenbankern zu größeren Verwerfungen an den Börsen führen können, hat die Federal Reserve mit ihrem Chef Jerome Powell deutlich unter Beweis gestellt.

Bei dem Treffen vor genau einem Jahr betonte Powell, dass die Fed alles tun werde, um die Inflation auf die Zielmarke bei zwei Prozent zu drücken, auch wenn dies zu Belastungen führen und die Arbeitslosigkeit antreiben würde. In der Folge sackte der marktbreite S&P-500-Index an dem Tag um 3,4 Prozent ab. Und erst vor wenigen Tagen sorgte das Protokoll der jüngsten Notenbanksitzung für trübe Stimmung am Markt. Darin stand, dass die meisten Fed-Mitglieder Aufwärtsrisiken bei der Inflation sahen, was eine weitere Straffung der Geldpolitik erforderlich machen könnte. Die Angst vor höheren Zinsen war nicht zuletzt auch dafür verantwortlich, dass die großen US-Börsenbarometer Anfang dieses Monats drei Wochen in Folge abrutschten.