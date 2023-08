Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - Wer eine Adresse mit Köpfchen sucht, ist am CharlottenburgerSpreeufer in Berlin richtig. Hier hat die ANH Hausbesitz GmbH & Co. KG mit TheTerrace den letzten Baustein ihres markanten Neubauquartiers fertiggestellt. DasBesondere an dem Bürogebäude: Es verfügt über einen hohen Grad anDigitalisierung. Sensoren erfassen Nutzungs- und Präsenzdaten sowie Zählerwerte,um die Gebäudesteuerung künftig zu optimieren. Dafür wurde The Terrace mit derSmartScore-Zertifizierungsstufe Platinum ausgezeichnet und gehört damit zu denintelligentesten Gebäuden weltweit . Zudem erhielt es das WiredScore-Zertifikatin Gold, welches dem Gebäude eine exzellente Konnektivität, digitaleInfrastruktur und Ausfallsicherheit attestiert. Das auf Bau- und Immobilienspezialisierte Beratungsunternehmen Drees & Sommer SE begleitete die ANHHausbesitz beim Zertifizierungsprozess und hat mit Workplace Consulting undInterior Design dazu beigetragen, eine zukunftsfähige Arbeitsumgebung zuschaffen.The Terrace komplettiert das markante aus vier Gebäuden bestehendeArchitekturensemble auf dem Areal der ANH am Charlottenburger Spreeufer, dasüber neun Jahre hinweg auf einer ehemaligen Industriebrache entstanden ist. Indas von Sichtbeton, Glas und verzinktem Gitterrost geprägte Terrassengebäudezieht der Entwickler und Betreiber nun selbst ein: im zweiten von siebenStockwerken, mit unverstelltem Blick auf die Spree. Hier finden die Nutzer:inneneinen zukunftsfähigen Workspace, der kollaborative Gemeinschaftsflächen undkonzentriertes Arbeiten miteinander verbindet. Die Berater:innen von Drees &Sommer haben in enger Abstimmung mit der ANH das Workplace-Konzept entwickeltund das identitätsstiftende Interior Design mit kontrastreichen Materialien,verschiedenen Farbwelten und multifunktionalen Arbeitsbereichen umgesetzt.High-End-Design mit AusblickNeben dem Workplace Design hat Drees & Sommer auch das Digitalisierungskonzeptvon The Terrace begleitet. Das im Rahmen seiner SmartScore-Zertifizierung mitPlatinum ausgezeichnete Smart Building - als eines von nur zwei Gebäudenweltweit erreichte es 100 Maximalpunkten - erfüllt alle Wünsche an eine digitaleArbeitswelt."Bei der Entwicklung hatten wir uns als Ziel gesetzt, ein Gebäude mit hohemNutzerkomfort zu konzipieren. Das geht nicht ohne Automatisierung", erklärt JensWaninger, der als Leiter Smart Building von ANH Hausbesitz das Projektverantwortet hat. "Über unsere hauseigene ANDI App können beispielsweise Räumegebucht oder Klimaanlage und Beleuchtung gesteuert werden. Auch dieZugangskontrolle erfolgt via App über das Smartphone." Mit der zentralenErfassung sämtlicher Daten hat die ANH außerdem den Grundstein für eine künftige