LeasePlan für Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2024 nominiert (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Der Autoleasing- und Fuhrparkmanagement-Anbieter LeasePlan

Deutschland wurde als eines von neun Unternehmen für den 16. Deutschen

Nachhaltigkeitspreis (DNP) in der Branche Leasing und Vermietung nominiert. Ziel

des Wettbewerbs: Die Vorreiter in allen Branchen finden und Transformation zum

Umwelt- und Klimaschutz schneller in die Breite der gesamten Wirtschaft tragen.



Über die Nominierten und Sieger entscheiden beim DNP unabhängige Fachjurys mit

Sachverstand und Kontextkenntnis auf Basis von Nachhaltigkeitsprofilen nach den

Kriterien: Unternehmen, die in ihrer Branche wirksame, erfolgreiche und

beispielhafte Beiträge zur Transformation zeigen, die zu Vorbildern geworden

sind oder es werden sollten. Die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis

zeichnet in Zusammenarbeit mit der DIHK, dem Bundesumweltministerium und anderen

Partnern in diesem Jahr erstmals Unternehmen aus 100 Branchen aus. Die

Preisverleihung findet am 23. November 2023 in Düsseldorf statt.