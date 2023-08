Aktien kaufen: Darum sollten Anleger jetzt wieder in den Markt einsteigen

Dann folgten Nvidias atemberaubende Zahlen. Und das jährliche Notenbanker-Meeting in Jackson Hole steht an. Die Rede des Vorsitzenden der Federal Reserve Jerome Powell wird am Freitag erwartet.

Finanzanalyst Tom Lee vom Marktforschungsunternehmen Fundstrat sieht darin eine Kaufgelegenheit: "Wir empfehlen, ab Mittwoch zaghaft Risiken einzugehen, da wir eine günstige Verschiebung des Risiko-/Ertragsverhältnisses in der nächsten Woche sehen, wenn auch nur 'nahe des Tiefpunkts", zitiert CNBC Tom Lee, Leiter des Research-Teams bei Fundstrat. "Zaghaft, weil es August ist.“

Der mutige Aufruf erfolgt inmitten eines Zinsanstiegs, bei dem die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen in den letzten Wochen um 50 Basispunkte auf ein Niveau gestiegen ist, das seit 2007 nicht mehr erreicht wurde.

"Unsere Ansicht ist eine kalkulierte Wette, dass Aktien trotz höherer Zinsen steigen, weil der Aktienmarkt diese Wende spürt, die nach Ansicht von [Fundstrat-Technikstratege Mark] Newton in den nächsten ein oder zwei Wochen eintreten könnte", so Lee. "Mit anderen Worten: Wir sagen, dass der letzte Zinsanstieg die Aktien nicht proportional treffen wird.“

Nächste Woche stehen eine Reihe von Wirtschaftsberichten aus den USA an, darunter der US-Arbeitsmarktbericht für August und die Konsumausgaben der US-Verbraucher. Lee ist optimistisch, dass die Daten ein klareres Bild davon zeichnen werden, dass die Inflation tatsächlich zurückgehe. Demzufolge dürfte auch der Aufwärtsdruck auf die Zinssätze geringer sein.

"Unserer Ansicht nach wird dies das Bild eines gleitenden Pfades zu niedrigerer Inflation und einem sich abschwächenden Arbeitsmarkt unterstützen. In Anbetracht der optimistischen Erwartungshaltung der Anleger würde dies meiner Meinung nach einen weiteren Anstieg der Aktienkurse begünstigen. Unser konstruktiver Standpunkt zu Risikokäufen am Mittwoch ist, dass der Bullenmarkt intakt ist."

Gleichzeitig wies der Analyst darauf hin, dass Aktien in der Vergangenheit nach der Rede in Jackson Hole immer gestiegen seien. Seit 2003 ist es sieben Mal vorgekommen, dass der S&P 500 in den zwei Wochen vor dem jährlichen Symposium der Zentralbank niedriger lag. Nach der Rede stiegen die Aktien in sechs dieser sieben Fälle. Die einzige Ausnahme bildete das Jahr 2022. "Unsere Analyse deutet darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit einer Aktienrallye nach dem Freitag bei über 80 Prozent liegt", sagte er.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion