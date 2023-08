CTS Eventim drehen ins Plus

Die CTS Eventim Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 58,55EUR gehandelt.

Das laufende Börsenjahr ist aus Anlegersicht bislang mau ausgefallen. Die Aktie tritt quasi auf der Stelle. Im Mai und Juni gab es zwar kräftige Kursgewinne, um bis zu 20 Prozent ging es bis zum 9. Juni nach oben. Dann setzten aber heftige Kursverluste ein. Als Auslöser gilt eine Sendung des TV-Satirikers Jan Böhmermann, in der dieser sich unter anderem mit der Marktposition und Gebührenpolitik des Event-Vermarkters und Tickethändlers beschäftigt hatte./bek/ngu/jha/

Der Umsatz im zweiten Quartal sei unerwartet stark ausgefallen, schrieb Analyst Thomas Maul von der DZ Bank. Hierzu habe vor allem das Segment Live Entertainment beigetragen, das allerdings wenig profitabel sei. Mit Blick voraus merkte der Experte an, dass der Vorverkauf für die "The Eras Tour" von Taylor Swift im Juli sehr erfolgreich begonnen habe. Die Tour habe das Potenzial für einen "Megaseller".

Erstmals in einem ersten Halbjahr kletterte der Konzernumsatz von CTS Eventim auf mehr als eine Milliarde Euro. Das bereinigte Ergebnis (Ebitda) stieg auf 170,8 Millionen Euro. Für das laufende Gesamtjahr wurde das Unternehmen zuversichtlicher, der Erlös soll gegenüber dem Vorjahr moderat wachsen.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach anfänglichen Verlusten haben die Aktien von CTS Eventim am Donnerstag ins Plus gedreht. Nach minus 5,3 Prozent kurz nach Beginn des Xetra-Handels und einem Tief seit neun Wochen legten sie zuletzt um 0,6 Prozent auf 58,70 Euro zu.

