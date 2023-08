Nvidia – sieht der Kurs 1.000 Dollar?

Liebe Leser – Plus 406%. Und am Donnerstag dann einiges mehr. So ist der aktuelle Stand unseres Turbos auf Nvidia, der in unserem Markenwertportfolio Turbos enthalten ist. Denn – EPS – 2.7 Dollar statt 2.07 Dollar. Umsatz – 13.5 statt 11.04 Milliarden. Irre. Umsätze Q.3? Fragen Sie besser nicht. 16 Milliarden statt erwartete 12.5. ABER – mit dem nachbörslichen Plus von fast 10 Prozent sollte kurzfristig nun WIRKLICH alles in Nvidia eingepreist sein. Wer long war wie wir – Gewinne teilweise kassieren, über ein sensationelles Jahr freuen und NEUE Produkte kaufen, in kleine Dips….Der Marktwert von Nvidia -nun fernab der Billion in US-Dollar…Bei 1.000 Dollar übrigens betrüge der Firmenwert mehr als 2 Billionen US-Dollar. Einen Aktienrückkauf hat Nvidia schonmal angekündigt….

