Snowflake: Bleibt die Aktie nach den Earnings im "Niemandsland"?

Das Unternehmen leidet schon seit längerer Zeit unter sinkenden Investitionen in Cloud-Anwendungen – ein Problem, das Snowflake mit anderen Konkurrenten teilt. Doch weil der Konzern seine Produkte nach Nutzungsdauer abrechnet, schlägt sich eine wirtschaftliche Abschwächung deutlicher in den Zahlen wieder.

Aktie legt nachbörslich zu

Frank Slootman, Chairman und CEO von Snowflake, verbreitete Optimismus bei der Bekanntgabe der Zahlen: "Wir sind bestens positioniert, um das wachsende Interesse an KI und ML zu bedienen. Unternehmen erkennen immer mehr, dass sie ohne Datenstrategie keine KI-Strategie haben können."

Die Snowflake-Aktie ging am Mittwoch mit einem Plus von zwei Prozent aus dem Handel. Vorbörslich liegt der Wert am Donnerstag weitere 3,5 Prozent im Plus.

wallstreetONLINE Aktienexperte Markus Weingran sieht Snowflake aktuell im Niemandsland. Insgesamt seien die Zahlen "kein großer Reißer" gewesen. "Ich sehe keinen Handlungsbedarf zum Kauf", so Weingran. Allerdings bleibt Snowflake für ihn eine "Halteposition die ständig beobachtet werden sollte."

In der wallstreetONLINE Late Night Börsenlounge sprach Weingran mit Charttechnikexperte Stefan Klotter auch über die charttechnischen Aussichten für die Aktie. Hier sieht Klotter aktuell wenig Hoffnung. Mehr dazu hier im Video!

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion