Nachdem bereits im Oktober abgelaufenen Jahres um 100,00 Euro die Adesso-Aktie anspringen konnte, folgten Kursgewinne an rund 160,00 Euro. Seit Anfang dieses Jahres steckt der Wert jedoch in einer mittelfristigen Korrektur fest und musste wieder in den Bereich der Unterstützung der letzten Jahre von rund 100,00 Euro zurücksetzen. An dieser Stelle zeichnet sich erneut deutliche Gegenwehr von Käufern ab, die im Tagesstart sogar versuchen einen Doppelboden an diesem Ort zu installieren. Einige Hürden bleiben hierbei allerdings noch zu meistern, obwohl die Ausgangslage derzeit sehr günstig für dieses Unterfangen scheint.

Kapital kehrt langsam zurück