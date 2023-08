DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NVIDIA CORP auf 'Neutral'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nvidia nach Zahlen von 440 auf 560 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Trotz hoher Erwartungen sei es dem US-Halbleiterkonzern einmal mehr gelungen, die Prognosen für das zweite Quartal zu übertreffen, schrieb Analyst Ross Seymore in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Nachfrage im Bereich der Künstlichen Intelligenz sei weiterhin hoch. Auch der Ausblick sei mehr als eindrucksvoll./mf/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.08.2023 / 06:49 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

