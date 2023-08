UBS stuft DocMorris auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DocMorris von 27,00 auf 29,50 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Infolge der jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen habe er seine Prognosen für die Online-Apotheke nach oben angepasst, schrieb Analyst Sebastian Vogel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gleichzeitig habe sich an seiner Meinung zu den mittelfristigen Aussichten von DocMorris nichts geändert. Trotz der überarbeiteten Prognosen und der jüngsten Fortschritte bei der Einführung des elektronischen Rezepts (eRx) in Deutschland bleibe er bei seiner Einschätzung, dass Versandapotheken wie DocMorris ihren Marktanteil am deutschen Markt für verschreibungspflichtige Medikamente (Rx) bis zum Jahr 2027 nicht über fünf Prozent ausbauen werden, so Vogel weiter. Seine Erwartungen sieht er durch einen ausgeprägten stationären Wettbewerb, fehlende Preisvorteile bei Rx und weiterhin ungünstige Zugangswege des eRx für Online-Apotheken gestützt./AWP/ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 23.08.2023 / 17:53 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.08.2023 / 17:53 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,11 % und einem Kurs von 67,65EUR gehandelt.