Jefferies hebt Ziel für Redcare Pharmacy auf 160 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 150 auf 160 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Thiel stellte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Frage, ob die Online-Apotheke die Schätzungen für 2023 übertreffen könne und beantwortete diese mit Ja. Thiel glaubt, dass Redcare die Ziele für Profitabilität und freien Barmittelfluss mit der ersten Telefonkonferenz des neuen Vorstandschefs Olaf Heinrich anheben wird. Bereits Anfang August hatte das Unternehmen die Prognose für Umsatz und Marge erhöht./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.08.2023 / 14:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.08.2023 / 19:00 / ET

Die Redcare Pharmacy Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,24 % und einem Kurs von 108,5EUR gehandelt.



