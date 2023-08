Halbjahreszahlen 2023 / girocard wächst weiter und bleibt Deutschlands Bezahlkarte Nr. 1 (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) - Die girocard setzt ihren Wachstumskurs der letzten Jahre

auch im ersten Halbjahr 2023 weiter fort. Den Zahlen der Deutschen

Kreditwirtschaft zufolge bezahlten Verbraucher:innen von Januar bis Juli dieses

Jahres rund 3,65 Milliarden Mal mit ihrer girocard. Das entspricht einem Zuwachs

von 15,0 Prozent der Bezahlvorgänge im Vergleich zum 1. Halbjahr 2022 (3,17

Milliarden). Auch der Umsatz wuchs mit einem Plus von 10,6 Prozent wieder stark

und lag im ersten Halbjahr 2023 bei 149 Milliarden Euro (1. Halbjahr 2022: 134

Milliarden Euro). Die positive Entwicklung der girocard zeigt sich auch im

Handel, der weitere Akzeptanzstellen für die girocard geschaffen hat: Die Zahl

der Bezahlstellen ist um rund 7 Prozent gestiegen. Kund:innen können an mehr als

einer Millionen Terminals (1.097.000) mit ihrer girocard bezahlen. Damit ist die

girocard erneut Marktführer an der Ladenkasse. Besonders das kontaktlose

Bezahlen mit Karte, Smartphone oder Smartwatch wird immer beliebter: Rund vier

von fünf Mal wurde mit der girocard kontaktlos, also allein durch Vorhalten der

Karte, bezahlt (80,9 Prozent zum Vergleich: Juni 2022: 74,3 Prozent).



Im Laden, Restaurant, am Ticketautomat - eine Karte für den gesamten Alltag