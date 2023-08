--------------------------------------------------------------

- München behauptet erneut seinen Rang als teuerste deutsche Immobilienstadt:Der Quadratmeterpreis stieg von 10.500 Euro (2021) auf 11.400 Euro/qm (2022)und liegt damit 237,4 Prozent über Bundesdurchschnitt- Auch in Berlin und Hamburg zogen die Immobilienpreise erneut leicht an undliegen nun jeweils erstmals über 150 Prozent im Vergleich zumBundesdurchschnitt.- Israel - in diesem Jahr erstmals in dem Ranking berücksichtigt - war 2022 dasteuerste Land für den Immobilienkauf mit einem durchschnittlichen Preis/qm von5.701 Euro; zugleich ist Tel Aviv die teuerste Stadt Europas (14.740 Euro/qm)vor Paris, dem bisherigen Spitzenreiter im Deloitte Ranking.Der europäische Immobilienmarkt bleibt angesichts anhaltender Herausforderungendurch hohe Inflation, gestiegenen Zinsen und Energiekosten angespannt. In seinemneuen "Property Index 2023" sieht Deloitte die Situation auf den europäischenWohnimmobilienmärkten uneinheitlich und generell weiter unter Druck.So legten die Immobilienpreise in einigen Ländern stark zu, andereImmobilienmärkte brachen regelrecht ein. Besonders starke Preiszuwächse beimImmobilienkauf verzeichneten südosteuropäische Länder wie Bosnien-Herzegowina,Ungarn und Kroatien mit jeweils weit über 20 Prozent, während diedurchschnittlichen Transaktionspreise (auf EURO Basis) in Großbritannien(-18,8%) und Dänemark (-9,7%) zum Teil dramatisch sanken.Bemerkenswert ist die Entwicklung in Israel: Dessen Metropole Tel Aviv löste miteinem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 14.740 Euro Paris als teuersteImmobilienstadt ab. Zugleich verzeichnet auch Israel selbst mit einem Plus von14,1 Prozent (auf Euro-Basis) einen Boom bei den Immobilienpreisen.In Deutschland hingegen hat sich der Immobilienboom abgebremst, die Kaufpreiselegten nur noch vereinzelt relevant moderat zu, während die Mieten infolge desWohnungsmangels und der rückläufigen Bautätigkeit weiterhin deutlich anstiegen."Die Immobilienbranche war im vergangenen Jahr mit beispiellosenHerausforderungen konfrontiert, die die Entwicklung der europäischenWohnungsmärkte stark beeinflusst haben", erklärt Michael Müller, Partner undSector Lead Real Estate bei Deloitte. "Dies dürfte auch die sehrunterschiedliche Entwicklung in den einzelnen Ländern erklären."Energiepreise setzen Immobilienbranche unter DruckIm Jahr 2022 war der europäische Wohnungsmarkt vor allem mit steigenden