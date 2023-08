Medaro Mining schließt Explorationsarbeiten 2023 auf der Lithium-Liegenschaft Rapide in Quebec ab

24. August 2023 – Vancouver, B.C. / IRW-Press / – Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) („Medaro“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den erfolgreichen Abschluss des Explorationsprogramms für das Jahr 2023 (das „Programm“) auf der Lithium-Liegenschaft Rapide (die „Liegenschaft“) in Val-d‘Or, Quebec, Kanada, bekannt zu geben.

Der Schwerpunkt des Arbeitsprogramms 2023 lag darauf, auf den Entdeckungen der Bodenanomalien des Vorjahres aufzubauen, indem das Bodenraster in Richtung Norden erweitert und zwei zusätzliche Bodenraster sowohl im nördlichen als auch im südlichen Sektor der Liegenschaft errichtet wurden (siehe Abbildung 1 unten). Diese gut durchdachte Strategie zielt darauf ab, eine umfassende Abdeckung zu erreichen und tiefere Erkenntnisse für unsere Explorationsbemühungen zu gewinnen. Unser engagiertes Team hat insgesamt 822 Bodenproben entnommen, die anschließend zur gründlichen Probenaufbereitung und -analyse an Activation Laboratories (ACTLABS) in Ancaster, Ontario, geschickt wurden.

Neben der Erweiterung des Bodenrasters umfasste unsere Feldarbeit eine Reihe von Aktivitäten wie Schürfungen, Kartierungen und Gesteinssplitterproben. Das Hauptziel dieser Bemühungen bestand darin, die bei der Entnahme von Bodenproben freigelegten potenziellen Pegmatite gründlich zu untersuchen. Durch unsere sorgfältige Arbeit konnten wir insgesamt 34 Gesteinssplitterproben sammeln, von denen jede zu unserer stetig wachsenden Wissensbasis beiträgt.

Abbildung 1: Abgeschlossenes Bodenraster

Medaro freut sich außerdem, ankündigen zu können, dass es in den nächsten 10 Tagen ein Team zum Darlin-Projekt zurückschicken wird. Damit werden die am 6. Juni angekündigten Explorationsarbeiten auf der Liegenschaft Darlin erweitert. Es wurden mehr als 240 Proben entnommen, die sich derzeit im Labor befinden und zur Analyse anstehen. Die Ergebnisse werden nach Erhalt bekannt gegeben.

Michael Mulberry, CEO von Medaro, äußerte sich begeistert: „Der Abschluss des Explorationsprogramms 2023 bei Rapide stellt einen bedeutenden Meilenstein für Medaro Mining dar. Unser systematischer Ansatz bei der Erweiterung des Bodenrasters und der Untersuchung auf potenzielle Pegmatite unterstreicht unser Engagement für die Erschließung des vollen Potenzials der Lithium-Liegenschaft Rapide. Das Engagement unseres Feldteams war für den Erfolg dieser Phase unerlässlich. Wir freuen uns auf die Erkenntnisse, die die Analyseergebnisse liefern werden, und darauf, die Zukunft der Lithium-Exploration in Quebec zu gestalten.“