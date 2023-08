Seite 2 ► Seite 1 von 2

Stuttgart (ots) - Die ESG-Berichtspflicht wird ab dem nächsten Jahr deutlichausgeweitet. Dabei sind auch kleinere Unternehmen immer stärker gefordert,Informationen zu ihren Aktivitäten in den drei Kategorien Environment, Socialund Governance offen zu legen. Dies obwohl sie nicht direkt unter dieCSR-Berichtspflicht (Corporate Sustainability Reporting) der EU fallen.Nachhaltigkeitsexperte Professor Dr. André Reichel von der International Schoolof Management (ISM) erklärt die Hintergründe zur zunehmenden Bedeutung derESG-Berichterstattung und weshalb die Nachfrage nach Sustainability-Manager inZukunft noch steigen wird.Konkret verlangt die neue Richtlinie erstmals für das Geschäftsjahr 2025 einenNachhaltigkeitsbericht von Unternehmen, die zwei der nachfolgenden dreiBedingungen erfüllen: Eine Bilanzsumme von mindestens 20 Mio. Euro,Nettoumsatzerlöse von mindestens 40 Mio. Euro sowie mindestens 250 oder mehrBeschäftigte. Die ESG-Berichtspflicht soll dabei schrittweise derFinanzberichterstattung gleichgestellt werden. Professor Dr. André Reichelunterrichtet Sustainability Management an der International School of Management(ISM) am Standort Stuttgart und ist Teil des Nachhaltigkeitsteams der privatenWirtschaftshochschule. Nach seiner Einschätzung wirkt sich die Berichtspflichtder Großunternehmen auch auf kleinere Betriebe aus: "Wie so oft gibt es einenSog von den Großunternehmen in ihre Zulieferketten. Die großen Unternehmenverlangen immer häufiger von Zulieferern entsprechend aufbereiteteInformationen, auch wenn diese nicht unter die CSR-Berichtspflicht fallen."Zudem werde eine transparente Unternehmenskommunikation im Zusammenhang mitNachhaltigkeitsaspekten auch von vielen Mitarbeitenden sowie den Kundinnen undKunden erwartet, so der Nachhaltigkeitsexperte Reichel: "Gerade unter dem Aspektdes Recruitings wird das Thema Nachhaltigkeit auch für kleinere Unternehmenimmer wichtiger."Der Nachhaltigkeitsbericht sollte Informationen zu den folgenden Aspektenbeinhalten:- Nachhaltigkeitsziele- Rolle von Vorstand und Aufsichtsrat bei der Umsetzung von Nachhaltigkeit- Transparenz zu den wichtigsten nachteiligen Wirkungen des Unternehmens aufNachhaltigkeit (seiner Nicht-Nachhaltigkeit also)- Noch nicht bilanzierte immaterielle RessourcenAls Startpunkt empfiehlt der ISM-Professor für Sustainability Management alleschon laufenden Maßnahmen rund um das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen in demBericht zu dokumentieren. "Das betrifft alle Bereiche, welche ökologische und