Dax gibt Teil seiner Gewinne am Mittag wieder ab

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der Dax nach einem freundlichen Start bis zum Mittag einen Teil seiner Gewinne wieder abgegeben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 15.770 Punkten berechnet, 0,3 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



Die größten Gewinne gab es bei Symrise, Siemens Energy und Sartorius. Verluste gab es entgegen dem Trend unter anderem bei Daimler Truck, Zalando und Volkswagen. "Die Handelsaktivitäten halten sich in engen Grenzen", kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow den Handel am Mittag.