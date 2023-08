Ölpreise legen etwas zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag etwas zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete 83,61 US-Dollar. Das waren 40 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 35 Cent auf 79,24 Dollar. Anfängliche leichte Verluste machten die Ölpreise wieder wett.

Die Preise stabilisierten sich so nach ihren Vortagsverlusten. Am Donnerstag fehlte es dem Markt an Impulsen. Die Ölpreise wurden zuletzt durch Nachfragesorgen belastet. So stottert aktuell der chinesische Konjunkturmotor, zudem hatten am Mittwoch Konjunkturdaten aus der Eurozone und den USA enttäuscht.