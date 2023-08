Düsseldorf (ots) -



- Berichtete Taxonomiefähigkeit und -konformität weichen bei

Industrieunternehmen zum Teil stark voneinander ab

- Erst zwei Drittel der Industrieunternehmen nutzen die verpflichtende

EU-Mustervorlage für die Berichterstattung

- Finanzinstitute erheben Taxonomiekennzahlen noch weitgehend uneinheitlich



Der Berichterstattung europäischer Industrieunternehmen und Finanzinstitute

gemäß der EU-Taxonomie-Verordnung fehlt es größtenteils noch an Aussagekraft und

Vergleichbarkeit. Das ist eines der zentralen Ergebnisse einer Analyse, die die

Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland durchgeführt hat.

PwC-Expert:innen haben die in Europa bis einschließlich zum 30. April 2023

veröffentlichten EU-Taxonomieangaben untersucht und dazu die Berichte von 706

Industrieunternehmen und 146 Finanzinstituten für das Geschäftsjahr 2022

analysiert.





Industrieunternehmen müssen erstmals vollständig über TaxonomiekonformitätberichtenPwC wollte wissen, wie es aktuell um die Taxonomieberichterstattung in Europabestellt ist. Zum Hintergrund: Am 12. Juli 2020 trat die EU-Taxonomie-Verordnungin Kraft. Die Taxonomie - ein einheitliches Klassifikationssystem - soll fürKlarheit darüber sorgen, welche wirtschaftlichen Tätigkeiten als nachhaltigeinzustufen sind. Die Taxonomie unterscheidet nach "taxonomiefähigen" und"taxonomiekonformen" Tätigkeiten. Taxonomiefähig sind Wirtschaftstätigkeiten,die sich prinzipiell einer oder mehreren vordefinierten Wirtschaftsaktivitätenzuordnen lassen ("Eligibility"). Taxonomiekonform sind solche Tätigkeiten, diedie zugehörigen Kriterien (Technische Bewertungs- und Mindestschutz-Kriterien)auch erfüllen ("Alignment").Seit Anfang 2022 müssen große, börsennotierte Industrieunternehmen mit mehr als500 Mitarbeitenden darüber berichten, wie groß jeweils der Anteil ihrertaxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeiten bei Umsätzen, Investitions- undBetriebsausgaben ist. Seit Anfang 2023 müssen sie erstmals über dieTaxonomiekonformität ihrer Tätigkeiten vollständig berichten.Finanzinstitute müssen ebenfalls angeben, in welchem Umfang ihre Asset- undFinanzierungsportfolien taxonomiefähig sind. Aber: Ihre Berichterstattung istabhängig von den berichteten Daten der Industrieunternehmen in ihrem Portfolio.Deshalb müssen sie erst ab 2024 über die Taxonomiekonformität vollständigberichten. Christoph Schellhas, Partner und Financial Services SustainabilityLeader bei PwC Deutschland, sagt: "Die wichtigsten Kennzahlen zur EU-Taxonomie -die Taxonomie-KPIs - berechnen Finanzunternehmen auf Basis der Daten ihrer