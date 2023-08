Nvidia begeistert Anleger mit Zahlen und Ausblick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Hervorragende Geschäftszahlen und ein sehr optimistischer Ausblick von Nvidia haben die Marktstimmung für die Aktien des US-Halbleiterkonzerns am Donnerstag nochmals massiv angeheizt. Im vorbörslichen US-Handel schnellten die Papiere um 8,3 Prozent auf 510 US-Dollar nach oben. Damit deutet sich für den regulären Handel an der Nasdaq ein weiteres Rekordhoch an. Von Analysten und Branchenkennern hagelte es euphorische Kommentare und Lobeshymnen.

Der Boom bei Anwendungen auf Basis Künstlicher Intelligenz (KI) ließ das Geschäft des Chipkonzerns im vergangenen Quartal explosiv wachsen. Der Umsatz verdoppelte sich auf 13,5 Milliarden Dollar, der Gewinn sprang von 656 Millionen Dollar auf knapp 6,2 Milliarden Dollar hoch. Nvidias Chef und Mitgründer Jensen Huang sieht eine neue Computer-Ära angebrochen. Für das bis Ende Oktober laufende dritte Geschäftsquartal rechnet Nvidia mit einem Umsatzanstieg auf rund 16 Milliarden Dollar.