Hamburg (ots) - Die Fördertests des Geothermieprojekts in Wilhelmsburg konnten

erfolgreich abgeschlossen werden. Zukünftig kann aus einer Tiefe von über 1.300

Metern 48 Grad warmes Thermalwasser gefördert werden. Ab Frühjahr 2025 können in

Hamburg-Wilhelmsburg Haushalte mit Wärme aus der neuen Geothermie-Anlage

versorgt werden. Auf der Elbinsel entsteht zudem mit der Zusammenführung der

lokalen Wärmenetze und dem angestrebten Ausbau ein weiteres großes Fernwärmenetz

der Hamburger Energiewerke (HEnW).



Aufgrund der Fördertests und des derzeitigen technischen Planungsstands der

Geothermie-Anlage rechnen die Experten mit einer rein geothermalen Wärmeleistung

von zirka 6 Megawatt. Damit lassen sich rein rechnerisch über 4.700 Haushalte

versorgen. Mittels eines Wärmetauschers wird dem 48 Grad Celsius warmen

Thermalwasser Wärme entzogen und auf den Heizwasserkreislauf übertragen. Durch

den Einsatz einer effizienten Wärmepumpenanlage wird das Heizwasser auf das je

nach Jahreszeit erforderliche Temperaturniveau der Fernwärme gebracht. Aufgrund

des geplanten mehrstufigen Wärmepumpenprozesses kann die gewonnene Wärmeenergie

und damit auch die Anzahl der versorgten Haushalte von rechnerisch 4.700 auf

über 6.000 erhöht werden.





Mit der neuen Geothermie-Anlage soll das Wärmenetz Wilhelmsburg weiter ausgebautwerden, um fossile Wärmeerzeuger zu verdrängen. Dafür werden die bereitsexistierenden zwei Wärmenetze - Energiebunker und Energieverbund -zusammengeschlossen, schrittweise verdichtet und ausgebaut. Der Bau desHeizhauses am Geothermie-Standort soll im Frühjahr 2024 starten, dererforderliche Leitungsbau hat bereits begonnen. Außerdem wird die Option füreine Erweiterung des Geothermieprojekts geprüft.Jens Kerstan , Senator für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft: "Wirsetzen in Hamburg alles Machbare um, damit die Wärmewende vorangetrieben wirdund wir unsere Klimaziele erreichen. Mit dem erfolgreichen Geothermie-Projektder städtischen HEnW in Wilhelmsburg werden wir einen weiteren Baustein zurumweltfreundlichen Energiegewinnung nutzen. Mehr als 6.000 Haushalte könnendamit zukünftig in Wilhelmsburg klimafreundlich versorgt werden. Zu dem Mix ausWind, Sonne, Abwärme aus der Industrie und der Müllverbrennung gesellt sichjetzt die Geothermie. Ich gehe davon aus, dass die Geothermie als Technologieperspektivisch einen größeren Beitrag zur Dekarbonisierung in Hamburg und derMetropolregion beitragen wird. Und dafür möchte ich mich bei den HamburgerEnergiewerken bedanken, die technologieoffen und engagiert an der Wärmewendearbeiten. Mit der Zusammenführung der lokalen Wärmenetze in Wilhelmsburg -