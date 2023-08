Social-Media-Videos als Wachstumstreiber für Handwerk und Industrie (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

St. Stefan ob Stainz (ots) - Helmut Steiner ist der Gründer und Geschäftsführerder Pasano Media GmbH und unterstützt gemeinsam mit seinem GeschäftspartnerGünter Omer Handwerks- und Industriebetriebe mit einer Kombination ausVideoproduktion und Onlinemarketing in den sozialen Medien. Was die Pasano MediaGmbH als Anbieter auszeichnet und welche beeindruckenden Ergebnisse dieZusammenarbeit verspricht, erfahren Sie im Folgenden.Trotz der voranschreitenden Digitalisierung und der damit einhergehendenMöglichkeiten, wissen viele kleine und mittelständische Unternehmen nach wie vornicht, dass ein hochwertiger Außenauftritt für die Gewinnung von Fachkräften undKundenanfragen entscheidend ist. In einer Zeit, in der vermehrt online nachInformationen gesucht wird, ist er unverzichtbar, um sich gegenüber derKonkurrenz zu behaupten. Aufgrund von Unverständnis und fehlenden Know-howstoßen kleine und mittelständische Unternehmen im Dschungel der sozialenNetzwerke immer wieder auf Hindernisse, die ihre Wachstumsaussichten trüben.Während sich große Unternehmen längst auf Social Media etabliert haben, tun sichkleine und mittlere Unternehmen schwer damit, es ihnen gleichzutun. "DieFähigkeit, das volle Potenzial der sozialen Medien zu nutzen, um Kunden undFachkräfte anzuziehen, bleibt für viele kleine und mittelständische Unternehmenein oft unerreichtes Ziel", erklärt Helmut Steiner, Geschäftsführer der PasanoMedia GmbH. "Oft hören wir, dass sich Werbung in den sozialen Netzwerken nur fürgroße Konzerne lohnt, was natürlich ein Irrglaube ist.""Tatsache ist: Wer konsequent auf Social Media setzt, öffnet eine Tür zuvielversprechenden Chancen auf dem regionalen Markt", fährt der Experte fort."Das gilt sowohl für Bewerbungen als auch für Kundenanfragen." Essenziell sei indiesem Zusammenhang, ein möglichst authentisches Bild zu vermitteln. Genaudieser Aufgabe hat sich Helmut Steiner verschrieben: Als Videoproduzentunterstützt er kleine und mittelständische Unternehmen aus Handwerk undIndustrie bei der Gewinnung von Aufträgen und Fachkräften. Die Videos, die seinTeam produziert, sind nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern erzielen auchmessbare Erfolge in Form von neuen Kunden und Mitarbeitern. Platziert werden sieauf relevanten Plattformen, auf welchen sie in kurzer Zeit die gewünschtenResultate liefern. Für die Kunden der Pasano Media GmbH zahlt sich dieInvestition also rasch aus.Helmut Steiner über die Zusammenarbeit mit der Pasano Media GmbH"Bei uns stehen keine glatten Imagefilme im Mittelpunkt", betont Helmut Steiner."Vielmehr liegt unsere Priorität darin, den wahren Unternehmensalltagfestzuhalten, weil sich dadurch die Qualität der Anfragen und Bewerbungen