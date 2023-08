CEWE: Solide Bilanz

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research bewegt sich die CEWE Stiftung & Co. KGaA auf Basis rollierender Zwölfmonatszahlen in den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) bei allen relevanten GuV-Positionen in der oberen Hälfte der eigenen Prognosekorridore. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage dürfe das Kerngeschäftsfeld Fotofinishing noch deutlich von der im Zuge der Post-Corona-Normalisierung gestiegenen Reiselust der Menschen profitieren. Gerade in der jetzigen Urlaubszeit und vor allem bei den wieder stark nachgefragten Fernreisen entstehe besonders viel Bildmaterial, das dann für die Erstellung hochwertiger individueller Fotoprodukte wie dem CEWE FOTOBUCH, Wandbildern, Kalendern, Grußkarten usw. zur Verfügung stehe. Dabei seien laut GSC bisher keine nennenswerten Auswirkungen der Inflation auf das Bestellverhalten der Kunden erkennbar. Die Gesellschaft verfüge zudem in den Geschäftsfeldern Einzelhandel und Kommerzieller Online-Druck mit den optimierten Strukturen nach Corona eine gute Aufstellung. Insgesamt sei der Analyst überzeugt, dass der Oldenburger Fotospezialist die Jahresziele erreichen oder gegebenenfalls sogar übertreffen könne. Zudem bleibe der Konzern mit einer Eigenkapitalquote von gut 66 Prozent zum Halbjahresende bilanziell sehr solide aufgestellt. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 124 Euro (zuvor: 120 Euro) und bestätigt das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 24.08.2023, 14:20 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 24.08.2023 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.gsc-research.de/berichte/101464

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die CEWE Stiftung Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 87,70EUR gehandelt.