Hedgefonds-Manager: Warum Hugh Hendry in Bitcoin statt Gold investiert

In turbulenten Börsenzeiten flüchten viele Anleger in alternative Investmentformen. Der schottische Hedgefonds-Manager Hugh Hendry sieht insbesondere bei der Kryptowährung Bitcoin derzeit Chancen: „Ich halte 20 Prozent meines Portfolios in Bitcoin“, sagte er im Interview mit dem Edelmetall-Spezialisten Kitco.

Dabei erlebte die Kryptowährung in den vergangenen Jahren eine starke Korrektur: Von seinem Höchststand im November 2021 (fast 65.000 US-Dollar) fiel der Bitcoin im November 2022 auf einen Tiefstand von etwa 16.500 US-Dollar. Seither hat sich der Kurs etwas erholt und der Bitcoin steht bei 26.455 US-Dollar.