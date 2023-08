Schwächlicher August

Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche merklich nachgegeben. Hauptsächlich zwei Faktoren belasteten die Stimmung: Einerseits kamen aus China erneut schwache Wirtschaftsdaten sowie Nachrichten zu weiteren Problemen im wichtigen Immobiliensektor. So hat der Immobilienkonzern Evergrande in den USA Gläubigerschutz nach Kapital 15 beantragt. Dies ließ die Anleger pessimistischer in Bezug auf die chinesische Konjunkturentwicklung und die Folgen für die Weltwirtschaft werden. Zum anderen lieferten robuste Konjunkturdaten aus den USA Argumente für eine anhaltende und längere geldpolitische Straffung durch die US-Notenbank Fed. Auch das Protokoll der vergangenen Ratssitzung der Fed machte deutlich, dass sich diese weitere Zinsanhebungen offenhält.Wir stellen den Marktkommentar von Robert Ertl, Börse München, vor.