Hain Celestial Group gibt neuen Finanzvorstand bekannt

BOULDER, Colorado, 24. August 2023 /PRNewswire/ -- Hain Celestial Group (Nasdaq: HAIN), ein führender Hersteller von Marken, die zu einem gesünderen Leben motivieren, gab bekannt, dass Lee Boyce, Finanzvorstand von Hearthside Food Solutions, mit Wirkung vom 5. September 2023 zum neuen Finanzvorstand von Hain ernannt wurde. Boyce wird die Nachfolge des derzeitigen Finanzvorstands von Hain, Chris Bellairs, antreten, der während einer Übergangsphase im Unternehmen verbleibt und am 13. September am Investorentag von Hain in New York City teilnehmen wird.

„Ich bin begeistert, Lee im Team willkommen zu heißen", sagte Wendy Davidson, Hain Celestial Group President und Vorstandsvorsitzender. „Seine umfangreiche und umfassende Erfahrung wird ein enormer Vorteil für unser Unternehmen sein, während wir unser Geschäft in ein global integriertes Unternehmen verwandeln. Ich freue mich auf die Partnerschaft mit Lee, um unsere Hain Reimagined Strategy voranzutreiben und um ein nachhaltiges, profitables Wachstum für die Zukunft zu liefern".

„Ich freue mich, zu diesem spannenden Zeitpunkt in der 30-jährigen Geschichte von Hain als führendem Unternehmen von Marken, die zu einem gesünderen Leben motivieren, zu arbeiten. „Hain verfügt über ein beeindruckendes Portfolio von Marken mit starkem Wachstumspotenzial. Operativ macht das Unternehmen Fortschritte, um globale Effizienzen und Synergien zu realisieren, die erforderlich sind, um die finanziellen Ziele zu erreichen, die wir langfristig erreichen wollen".

Boyce verfügt über mehr als 30 Jahre internationale Erfahrung in den Bereichen Finanzmanagement und Umstrukturierung in der Lebensmittel- und Gastronomiebranche. Zuletzt war er Finanzvorstand von Hearthside Food Solutions, dem größten Auftragsfertiger der Lebensmittelindustrie und einer Bäckerei in Privatbesitz. Vor Hearthside war Boyce zwei Jahre bei Werner Co. als Finanzvorstand und Executive Vice President und drei Jahre als Finanzvorstand und Senior Vice President bei American Hotel Register Company tätig. Bevor er zu American Hotel Register kam, war Boyce mehr als 20 Jahre bei Mondelez und Kraft Heinz tätig, wo er eine Reihe von Finanzpositionen mit wachsender Verantwortung in den Bereichen Handel, Strategie, Lieferkette und Transformation innehatte, bis er schließlich Finanzvorstand des Geschäftsbereichs Getränke des Unternehmens wurde. Er begann seine Karriere bei Ernst & Young als Wirtschaftsprüfer für das McDonald's-Geschäft.