PEKING, China, 24. August 2023 /PRNewswire/ -- Vom 2. bis 3. September 2023 findet in Arxan in der autonomen Region Innere Mongolei in Nordchina die China (Arxan) Tourismuskonferenz 2023 statt. Touristen aus dem In- und Ausland sind herzlich eingeladen, an der Konferenz teilzunehmen und die wunderschöne Naturlandschaft von Arxan zu genießen, wie das Ministerium für Kultur und Tourismus (Ministry of Culture and Tourism) auf einer Pressekonferenz am Montag mitteilte.

Arxan liegt im südwestlichen Teil des zentralen Großen Khingans, dem größten Urwald Chinas. Mit reichen natürlichen Ressourcen wie Wäldern, heißen Quellen und herrlichem Schnee hat sich die Stadt zu einem beliebten Touristenziel entwickelt.