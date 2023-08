Pressestimme zur Debatte um einen Industriestrompreis

Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung (ots) - Natürlich ist es heikel undteuer, eine solche Stromsubvention zu beginnen. Da wir uns aber mit der ganzeigenen, deutschen Energiepolitik in diese Situation hinein manövriert haben,müssen wir das Beste daraus machen. Und das ist eben eine Stromsubventionsolange, bis die erneuerbaren Energien und die Stromleitungen es ermöglichen,Strom so billig zu erzeugen und zu liefern, wie es die Grünen bis Ende diesesJahrzehnts voraussagen. Bei der staatlichen Förderung sollte es sich also umeine Brücke bis zu jenem Ufer handeln, an dem dann Strom aus Wind, Sonne etc.hoffentlich in ausreichendem Maß und zu entsprechendem Preis zur Verfügungsteht.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/122668/5587739OTS: Straubinger Tagblatt