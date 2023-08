Westlands Advisory's "Industrial Cybersecurity Outlook 2023-2030" prämiert TXOne Networks Cybersicherheitslösung für IT/OT-Netzwerke / Analystenbericht gibt TXOne die Bestnote für "Strategische Ausrichtung" und

Eindhoven/Taipeh (ots) - TXOne Networks (https://www.txone.com/) , ein führender

Anbieter im Bereich industrieller Cybersicherheit, hat für seine Lösungen vom

Analystenhaus Westlands Advisory eine exzellente Bewertung erhalten. Das

führende Analyse- und Strategieunternehmen für OT-Sicherheit prämiert in seinem

jüngstem Marktforschungsbericht TXOne Networks' Cybersicherheitslösungen für

IT/OT-Netzwerkplattformen mit der Bestnote im Bereich "Strategische

Ausrichtung".



"TXOne verfügt über eine starke Produktstrategie mit einer Reihe von wichtigen

Produktneuvorstellungen in den nächsten 12 Monaten", heißt es in dem

Marktforschungsbericht " Industrial Cybersecurity Outlook 2023-2030 (https://www

.txone.com/case-studies/westlands-advisory-industrial-cybersecurity-outlook-2023

-2030/) " von Westlands Advisory. "Bei der jüngsten Produktvorstellung handelt

es sich um das neue Sicherheitskonzept Cyber-Physical System Detection &

Response (CPSDR), das Technik- und Sicherheitsteams einen besseren Überblick

über Bedrohungen in den Bereichen Cybersicherheit und operative Betriebsführung

bietet. Die Cybersicherheitskomponente basiert auf zentralisierter

Verhaltensanalyse und bedrohungsbezogenen Gegenmaßnahmen (Threat Based

Correlation), während das operative Risiko durch agentengestützte

Verhaltensanalyse und die Identifizierung der jeweiligen Endgeräte mittels

"Fingerabdrücken" minimiert wird, um Änderungen der operativen Baselines zu

erkennen."