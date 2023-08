Alle waren wieder euphorisch nach den Zahlen von Nvidia: die Aktienmärkte, so der Tenor, seien zweifelsfrei auf dem Weg zu neuen Allzeithochs. Denn Nvidia habe doch schließlich beweisen, dass der KI-Hype gerechtfertigt sei, daher könne es für die Aktienmärkte doch nur weiter nach oben gehen. Aber die Märkte gehen gerne den Weg des größten Schmerzes, und nach den Zahlen des Chip-Konzerns ist der Weg des größten Schmerzes nach unten! Dazu kommen Faktoren wie Optionen (auffalend viele Puts - haben große Player Interesse an einem fallenden Markt?) und Charttechnik (S&P prallte an wichtigem Widerstand ab). Ein Faktor kann auch die morgige Rede von Fed-Chef Powell in Jackson Hole sein - letztes Jahr hatte er die Märkte nach unten geprügelt..

Hinweise aus Video: