Leverage Shares Marktkommentar Bei FAANG+ leuchten einige Flaggen rot auf

Dublin (ots) - Die FAANG+-Aktien sind populär und haben die Technologiebranche

in den letzten zehn Jahren dominiert - Ihre Produkte und Dienstleistungen werden

von Milliarden von Menschen weltweit genutzt. Sie haben sich im Jahr 2023

deutlich besser entwickelt und erlebten aufgrund des erwarteten Wachstums im

Bereich der künstlichen Intelligenz eine atemberaubende Rallye . Violeta

Todorova, Senior Analystin beim weltweiten ETP-Anbieter Leverage Shares wirft in

ihrem aktuellen Kommentar einen Blick auf die mögliche Bewertung der Papiere:



"Das Akronym FAANG wurde verwendet, um fünf der bekanntesten und erfolgreichsten

Technologieunternehmen der Welt zu bezeichnen: Facebook, Amazon, Apple, Netflix

und Google (jetzt Alphabet). Doch mit der Begeisterung für Innovationen und neue

Technologien hat sich ein neuer Name für die Tech-Riesen herausgebildet -

FAANG+: ein gleichgewichteter Korb von zehn Tech-Aktien: Meta Platforms, Apple,

Amazon, Netflix, Microsoft, Alphabet, Class A, Tesla, Nvidia, Salesforce.com und

Advanced Micro.