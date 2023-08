Hisense ist im dritten Quartal in Folge die weltweite Nummer 2 bei TV-Lieferungen

QINGDAO, China, 24. August 2023 /PRNewswire/ -- Laut dem führenden Marktforschungsinstitut Omdia hat der globale Haushaltsgerätekonzern Hisense im zweiten Quartal 2023 weltweit die zweitgrößte Menge an Fernsehgeräten ausgeliefert.

Dies ist das dritte Finanzquartal in Folge, in dem der Omdia-Bericht, der den Anteil der weltweit größten TV-Hersteller am Gesamtliefervolumen aufzeigt, Hisense auf den zweiten Platz setzt. Hisense war auch im gesamten Jahr 2022 und in der ersten Hälfte des Jahres 2023 an zweiter Stelle.