Roboter von Dreame Technology stehen auf der World Robot Conference 2023 im Rampenlicht

Nach seiner Markteinführung im März dieses Jahres zeigt der Universal Humanoid Robot von Dreame seine Fähigkeiten nun auch außerhalb des Labors, indem er sowohl in Innenräumen als auch im Freien herumläuft und Menschen zuwinkt. Er ist auch robust genug, um nach schweren Schlägen weiterzulaufen. Der universelle humanoide Dreame-Roboter wird als hochgradig bionisch beschrieben. Er ist 178 cm groß, wiegt 56 kg und hat insgesamt 44 Freiheitsgrade. Jedes Bein hat 6 Freiheitsgrade, so dass es auf einem Bein stehen kann.

Der Universal Humanoid Robot von Dreame überraschte viele Konferenzteilnehmer, indem er erfolgreich Milchkaffee zubereitete -- der erste humanoide Roboter der Welt, dem dies gelang. Chao YU, Direktor für humanoide Robotik bei Dreame Technology, verrät: "Der Universal Humanoid Robot von Dreame nutzt tiefgreifende Modelle für maschinelles Lernen und Training, um verschiedene Tassen und Werkzeuge in unterschiedlichen Umgebungen zu erkennen, wodurch er in der Lage ist, akkurate Milchkaffees zu machen. Diese Konferenz war eine wichtige Gelegenheit für den Universal Humanoid Robot, aus dem Labor herauszutreten und seine Fähigkeiten in einer realen Umgebung zu erproben."

PEKING, 24. August 2023 /PRNewswire/ -- Am 22. August war die World Robot Conference (WRC) 2023, die in Peking unter dem Motto "Spurring Innovation for the Future" stattfand, ein großer Erfolg. Die World Robotics Expo 2023 und der World Robot Contest 2023 fanden zur gleichen Zeit statt und brachten rund 160 Robotikunternehmen und wissenschaftliche Forschungseinrichtungen aus der ganzen Welt zusammen, die fast 600 fortschrittliche Technologien und Produkte vorstellten. Über 320 Vertreter von internationalen Organisationen, Akademiker, renommierte Experten und Unternehmer aus dem In- und Ausland wurden zur Teilnahme eingeladen.

