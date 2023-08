Hobonichi Techo plant, seine Produktpalette englischer Ausgaben im Jahr 2024 zu erweitern und neue Produkte auf den Markt zu bringen, um die steigende Popularität weltweit zu nutzen

TOKIO, 25. August 2023 /PRNewswire/ -- Machen Sie sich bereit für den mit Spannung erwarteten Start des Hobonichi Techo 2024, der am 1. September 2023 erscheint! Als Reaktion auf die rapide steigende Beliebtheit weltweit bringt Hobonichi eine erweiterte Produktpalette englischer Ausgaben auf den Markt. Die offizielle Webseite wurde heute aktualisiert, um ein reichhaltiges Angebot an neuen Produkten zu präsentieren!

Was ist „Hobonichi Techo"?

Hobonichi Techo ist ein seit 23 Jahren beliebtes Tagesplanerbuch, das als „LIFE BOOK" bekannt ist. Es ermöglicht den Benutzern, ihr Leben frei nach ihren Vorlieben und ihrem Lebensstil zu dokumentieren. Die Verkaufszahlen und die Auflage im Ausland haben sich in den letzten fünf Jahren mehr als verdoppelt, wobei die Ausgabe 2023 einen weltweiten Absatz von 820.000 Exemplaren erreichte.

Wichtige Merkmale:

1. Ideal für das Führen von Tagebüchern mit einer Seite pro Tag

2. Die 180-Grad-Flachbindung ermöglicht ein müheloses Schreiben, ohne die Seiten festhalten zu müssen

3. Das glatte und strapazierfähige Tomoe River Papier bietet ein tragbares und stabiles Schreiberlebnis.

Erweiterung der englischen Ausgabe

Die HON-Serie für das Jahr 2024 ist nun auch in englischer Ausgabe erhältlich und wird sowohl in den Größen A6 als auch A5 angeboten. Das Originalmodell (A6) und das A5-Modell, beliebte Bestandteile der Hobonichi Techo-Produktpalette, sind nun auch als Teil der englischen HON-Serie erhältlich. Sie verfügen über integrierte Hardcover mit fesselnden Designs.

https://www.1101.com/store/techo/en/magazine/contents/y24_hontailineup_en/

In unserer Ausgabe für das Jahr 2024 bieten wir über 200 neue Produkte an, darunter auch Designs mit „One Piece" Manga-Motiven. Seien Sie versichert, Sie werden den perfekten Planer oder Einband finden, der Ihren Bedürfnissen entspricht.

Wo kann man es kaufen?

Aufregende Neuigkeiten für internationale Kunden! Der offizielle „Hobonichi Store" ist jetzt zugänglich als je zuvor. Sie können nun in Ihrer lokalen Währung einkaufen, aus verschiedenen Zahlungsmethoden wählen und kostenlosen Versand bei Bestellungen über einem bestimmten Betrag genießen. Zusätzlich bieten wir Einkaufsoptionen mit Komplettpreisen in vielen Ländern an, die Zollgebühren und Steuern abdecken.

Unsere Produkte sind auch über lokale Verkaufskanäle erhältlich, einschließlich Amazon, in örtlichen Schreibwarengeschäften und Buchhandlungen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite „Wo kann man es kaufen".

https://www.1101.com/store/techo/en/place/

Informationen zu Hobonichi Co., Ltd.

Gegründet vom Texter Shigesato Itoi im Jahr 1998, ist Hobo Nikkan Itoi Shinbun, auch bekannt als „Hobonichi", unsere Vorzeigeseite, die eine Vielzahl kostenloser Inhalte anbietet. Dazu gehören Interviews, Essays und Live-Blogs, die eine endlose Bandbreite an Themen abdecken. Neben dem Hobonichi Techo werden auf der Webseite auch viele andere originale Produkte zum Verkauf angeboten.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2166929/Hobonichi_Techo_Expand_English_Edition_Lineup_Release_2024_Riding_Rising.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hobonichi-techo-plant-seine-produktpalette-englischer-ausgaben-im-jahr-2024-zu-erweitern-und-neue-produkte-auf-den-markt-zu-bringen-um-die-steigende-popularitat-weltweit-zu-nutzen-301907912.html