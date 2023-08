Statistiker geben Daten zu Konjunktur und Staatshaushalt bekannt

WIESBADEN (dpa-AFX) - Das Statistische Bundesamt veröffentlicht an diesem Freitag (8.00 Uhr) Daten zur Konjunkturentwicklung und zum deutschen Staatshaushalt. Nach vorläufigen Berechnungen der Behörde war die deutsche Wirtschaft nach einem frostigen Konjunkturwinter auch im Frühjahr nicht in Schwung gekommen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stagnierte demnach im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal. Im Winterhalbjahr war Europas größte Volkswirtschaft zwei Quartale in Folge geschrumpft und damit in eine sogenannte technische Rezession gerutscht.

Die hohe Inflation belastet Verbraucherinnen und Verbraucher und dämpft den Konsum. Zudem leidet die exportorientierte deutsche Wirtschaft Ökonomen zufolge unter der schwachen Auslandsnachfrage. Gegenwind kommt auch von gestiegenen Zinsen. Diese drücken die Nachfrage nach Bauleistungen und Investitionsgütern.