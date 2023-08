HONGKONG, 25. August 2023 /PRNewswire/ -- Global New Material International Holdings Limited (das „Unternehmen", Börsenkürzel (Stock Code): 6616.HK) gab bekannt, dass alle aufschiebenden Bedingungen im Rahmen der CQV Sale Shares Agreements und des CQV Treasury Shares Agreement erfüllt wurden und der Abschluss am 22. August 2023 stattfand.

Es gehört zur Geschäftsstrategie des Unternehmens, durch Fusionen und Übernahmen nach Investitionsmöglichkeiten im Ausland zu suchen, die Wachstumspotenzial bieten und den Wert für die Aktionäre steigern. Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass die Akquisition eine gute Chance für die Gruppe bietet, Chancen in der internationalen Perlglanzpigmente-Industrie zu nutzen und ihre Geschäftspräsenz auszubauen.

Durch den Erwerb und die Kontrolle von CQV kann der Konzern von der Erfahrung, dem Know-how und der Marktpräsenz von CQV profitieren, seinen Marktanteil erhöhen, sein Produktangebot verbessern und damit die allgemeine Wettbewerbsfähigkeit des Konzerns steigern.

Das Unternehmen befindet sich in Gesprächen mit einem unabhängigen Dritten über eine mögliche Übernahme von Unternehmensbereichen, die im Falle eines erfolgreichen Abschlusses eine bedeutende Entwicklung des derzeitigen Geschäfts der Gruppe darstellen könnte.

Informationen zu Global New Material International Holdings LTD.

Global New Material International ist auf die Herstellung und den Vertrieb von Perlglanzpigment-Produkten und künstlichem synthetischem Glimmer spezialisiert. Dank der einzigartigen Materialien bietet das Unternehmen eine breite Palette von über 950 verschiedenen Produktvariationen für verschiedene industrielle, äußere und kosmetische Anwendungen an. Das Unternehmen ist bekannt als der größte Hersteller von Perlglanzpigmenten in China und der drittgrößte weltweit.

Informationen zu CQV Co., Ltd.

CQV, das Übernahmeziel, ist bekannt für sein fortschrittliches Know-how in der Herstellung von Produkten auf Glimmerbasis und hochmodernen Perlglanzmaterialien, die in der Industrie, in der Automobilindustrie und in der Kosmetikbranche eingesetzt werden. Das Unternehmen betreibt ein ausgedehntes Verkaufs- und Vertriebsnetzwerk, das mehr als 100 Länder und Regionen weltweit abdeckt. Zudem unterhält es einen breiten Kundenstamm von renommierten internationalen Unternehmen.

