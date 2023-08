Edison Lithium erwirbt Alkalikonzessionen in Saskatchewan

Vancouver, British Columbia, 25. August 2023 / IRW-Press / - Edison Lithium Corp. (TSXV: EDDY; OTCQB: EDDYF; FSE: VV00) („Edison“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen mit Globex Mining Enterprises Inc. („Globex“) eine Vereinbarung über den Erwerb von Vermögenswerten (die „Vereinbarung“) mit Datum vom 11. Juli 2023 abgeschlossen hat, welcher zufolge das Unternehmen von Globex die Rechte an bestimmten Alkalikonzessionen in Ceylon Lake, Freefight Lake und den nördlichen und südlichen Gebieten von Cabri Lake in der kanadischen Provinz Saskatchewan (zusammen die „Alkalikonzessionen“) erwerben wird.

Eine Zusammenfassung der Alkalikonzessionen finden Sie in der folgenden Tabelle:

Alkalikonzessionen Standort Anzahl der LSD(1)-Parzellen Fläche in Acres Ceylon Lake 32 1.279,86 Freefight Lake 22 883,88 Cabri Lake North 30 1.200,79 Cabri Lake South 30 1.200,36 Gesamtfläche in Acres: 4.564,89

(1) Unsurveyed legal subdivision (in etwa: unvermessene rechtliche Parzellierung)

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung überträgt Globex alle seine Rechte, Eigentumsanteile und Beteiligungen an den Alkalikonzessionen an Edison im Gegenzug für (a) eine Barzahlung von 35.000 $, die vom Unternehmen an Globex zu entrichten ist; (b) die Ausgabe von 156.250 Stammaktien am Kapital von Edison (die „Gegenleistungsaktien“) an Globex; und (c) die Zahlung einer Lizenzgebühr von 2 % der Bruttoeinnahmen aus der kommerziellen Produktion (wie dieser Begriff in der Vereinbarung definiert ist) von Mineralprodukten durch Edison an Globex.