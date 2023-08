NuFuels Inc., eine Tochter der Urangesellschaft Laramide Resources (TSX: LAM, FSE: L4RA, WKN: A1H8DW), hat vom US-Energieministerium einen Zuschuss in Höhe von 1.756.778 US-Dollar erhalten, um gemeinsam mit dem Los Alamos National Laboratory die Entwicklung einer fortschrittlichen In-Situ-Rückgewinnungstechnologie (ISR) voranzutreiben.

Im Rahmen des Forschungsprojekts soll zunächst im Labor eine Technologie zur Grundwassersanierung entwickelt werden. Sie soll nicht nur den modernen Standards für die Grundwassersanierung in New Mexico entsprechen, sondern auch einen erheblichen Einfluss auf die Senkung der Gesamtkosten im Zusammenhang mit der ISR haben.

Dieses Ziel könnte beispielsweise dadurch erreicht werden, dass die während des Reinigungsprozesses verbrauchte Menge an Grundwasser durch die In-situ-Reinigungstechniken reduziert wird, weil das Wasser in den Reinigungsprozessen gleich an mehreren Stellen zum Einsatz kommt, sodass die Gesamtmenge des verbrauchten Grundwassers deutlich niedriger ausfällt.

Weil die Verseuchung des Grundwassers in der Urangewinnung ein problematischer Aspekt ist, zielt das Projekt darauf, die geochemischen Auswirkungen der Uranproduktion auf das dabei eingesetzte Grundwasser zu minimieren. Vier Aspekte sind dabei von besonderer Bedeutung und stehen bei allen technischen Fragen immer wieder im Hintergrund.

Einer der wichtigsten Aspekte ist die Säuberung des Grundwassers, nachdem es im Prozess der Uranproduktion zum Einsatz gekommen ist. Weitere Punkte, die zu beachten sind, stellen die aktive Behandlung durch Umkehrosmose und Kreislaufführung, die Injektion von Änderungen und die natürlichen und verstärkten Dämpfungsprozesse dar.

Durchgeführt wird diese Studie mit uranhaltigen Bohrkernen, die aus den von der Nuclear Regulatory Commission lizenzierten ISR-Uranlagerstätten von NuFuels Inc. in New Mexico stammen. Früher durchgeführte Versuchsreihen und Studien haben gezeigt, dass es möglich ist, die Urankonzentration im Grundwasser auf ein akzeptables Niveau abzusenken.

Allerdings muss die Urankonzentration im Grundwasser heute noch viel weiter abgesenkt werden, weil die entsprechenden Vorschriften im US-Bundesstaat New Mexico in den vergangenen Jahren deutlich verschärft wurden. Deshalb werden innerhalb des Projekts die historischen Versuchsreihen mit frisch gesammeltem Kernmaterial wiederholt. Variiert werden allerdings die chemischen Zusätze innerhalb des Reinigungsprozesses, damit am Ende die Einhaltung der strengen Umweltauflagen des Staates New Mexico gewährleistet werden kann.

Marc Henderson, Präsident von Laramide Resources und NuFuels, freute sich über den vom US-Energieministerium gewährten Zuschuss und erklärte: „Wir sind davon überzeugt, dass dieses Projekt zu einer hochmodernen Technologie zur Grundwassersanierung führen wird, die die Qualität des Grundwassers nach dem ISR-Verfahren verbessern und auch für Grundwassersanierungsprogramme an anderen uranhaltigen Altstandorten nützlich sein wird. NuFuels wird sich mit den Interessengruppen in Verbindung setzen, damit sie ein integraler Bestandteil des Projekts werden können, während wir vorankommen, und wir glauben, dass die Arbeit sowohl von den Behörden als auch von der Gesellschaft im Allgemeinen begrüßt werden wird.“

Abonnieren Sie jetzt den Goldinvest.de-Newsletter

Folgen Sie Goldinvest.de auf LinkedIn



Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Laramide Resources halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen Laramide Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.