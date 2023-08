Consolidated Uranium meldet den Abschluss einer Privatplatzierung durch Premier American Uranium Inc.

Nicht zur Weitergabe an United States Newswire Services oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten

Toronto, ON, 24. August 2023 - Consolidated Uranium Inc. ("CUR", das "Unternehmen", "Consolidated Uranium") (TSXV: CUR) (OTCQX: CURUF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/consolidated-ur ... - freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 24. Mai 2023 bezüglich der Gründung und geplanten Ausgliederung (die "Ausgliederung") von Premier American Uranium Inc. ("Premier" oder "PUR"), PUR seine zuvor angekündigte vollständig vermarktete Privatplatzierung (das "PUR-Angebot") mit einem Bruttoerlös von 6.938.136 C$ aus dem Verkauf von 4.625.424 Zeichnungsscheinen von PUR (jeweils ein "Zeichnungsschein") zu einem Preis von 1,50 C$ pro Zeichnungsschein (der "Angebotspreis") abgeschlossen hat. Red Cloud Securities Inc. fungierte als Lead Agent und alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Agenten, einschließlich PI Financial Corp. (zusammen die "Agenten").

Jeder Zeichnungsschein berechtigt seinen Inhaber zum automatischen Erhalt einer Einheit von PUR (eine "Einheit"), sobald bestimmte Bedingungen für die Freigabe des Treuhandkontos (die "Bedingungen für die Freigabe des Treuhandkontos") erfüllt sind bzw. darauf verzichtet wurde. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie von PUR (jeweils eine "Einheitsaktie") und einem halben Optionsschein auf den Erwerb einer Stammaktie von PUR (jeweils ein ganzer Optionsschein, ein "Optionsschein"). Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie von PUR (jeweils eine "Warrant-Aktie") zu einem Preis von 2,00 C$ für einen Zeitraum von 36 Monaten nach dem Ausgabedatum der Warrants. Zu den Bedingungen für die Freigabe des Escrow gehören die Erfüllung aller aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss der Ausgliederung sowie der Erhalt der bedingten Genehmigung für die Notierung der Stammaktien von PUR (die "Notierung") an der TSX Venture Exchange (die "TSXV").

Die Vermittler haben eine Option, die innerhalb von 30 Tagen nach Abschluss des PUR-Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um bis zu 2.333.334 zusätzliche Bezugsscheine zum Angebotspreis zum Verkauf anzubieten und so einen zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 3.500.000 $ zu erzielen.

Der Erlös des PUR-Angebots, abzüglich der an die Vermittler zu zahlenden Barprovision und der angemessenen Auslagen der Vermittler, wird treuhänderisch verwahrt und erst dann an PUR ausgezahlt, wenn die Bedingungen für die Freigabe des Treuhandkontos am oder vor dem 22. Dezember 2023 erfüllt sind (das Datum der Erfüllung oder des Verzichts auf die Bedingungen für die Freigabe des Treuhandkontos ist das "Datum der Freigabe des Treuhandkontos"). Nach der Erfüllung der Escrow-Release-Bedingungen wird der Nettoerlös des PUR-Angebots voraussichtlich zur Finanzierung der geplanten Explorationsprogramme für die Projekte von PUR im Great Divide Basin in Wyoming und im Uravan Mineral Belt in Colorado sowie für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.