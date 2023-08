INTERNATIONALER MEDIENPREIS - „NEWSKY AWARD" WIRD IN KASACHSTAN VERGEBEN BEWERBUNGEN WERDEN JETZT ANGENOMMEN

Das Organisationskomitee der Preisverleihung lädt Journalisten internationaler Medien, Blogger in sozialen Netzwerken und junge Reporter zur Teilnahme am Newsky Award – 2023 ein! Probieren Sie es und gesellen Sie sich zu den Nominierten!

Die Preisverleihung der Gewinner findet am 30. November 2023 in Almaty statt. Bei dieser Veranstaltung kommen Diplomaten aus verschiedenen Ländern, bekannte Medienpersönlichkeiten und die höchsten Würdenträger der Kirche aus Kasachstan zusammen.

Gemäß den Ergebnissen der Auszeichnung in jeder Nominierung erhalten die Gewinner eine Gedenkstatuette in Form eines Symbols für die Auszeichnung, eine Taube mit einem Olivenzweig, und eine Plakette aus Edelmetallen von führenden Juwelieren aus Kasachstan.

Autorenwerke von Journalisten, die in der Zeit vom 1. Januar 2023 bis zum 1. November 2023 in Printmedien, im Fernsehen, im Radio oder im Internet veröffentlicht oder ausgestrahlt werden, sind zur Teilnahme an der Preisverleihung berechtigt. Der Preis wird von der öffentlichen Stiftung United Charity Projects Evolution und der Journalistenakademie Kasachstans organisiert.

LONDON, 25. August 2023 /PRNewswire/ -- Die Annahme von Bewerbungen für die Teilnahme am Internationalen Medienpreis „Newsky Award" dauert an. Professionelle und junge Journalisten sowie Verfasser von Blogs in sozialen Netzwerken aus aller Welt können sich auf der offiziellen Website von newskyaward.org bis einschließlich 10. November 2023 bewerben.

