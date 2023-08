Tech-Titel wie Apple, Amazon und Alphabet bewegen ganze Aktienindizes wie den S&P 500 in den USA. Sie sind nach Kurseinbrüchen immer wieder zurückgekommen und haben sich auch in Krisenzeiten gut gehalten. Alphabet, der Mutterkonzern von Google, erwirtschaftete im zweiten Quartal 2023 einen Umsatz in Höhe von 74,6 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum beliefen sich die Erlöse noch auf 69,69 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht dies einem Zuwachs der Umsätze um mehr als sieben Prozent. Das zuletzt schwächelnde Werbegeschäft legte um plus 3,3 Prozent zu. Erfreulich waren die Zuwächse von knapp 28 Prozent bei den Cloud-Diensten. Weiters profitiert der Kurs von Alphabet vom KI-Hype. Der Nettogewinn des Konzerns belief sich in Q2 auf 18,37 Milliarden US-Dollar.

Der lange Aufwärtstrend von Alphabet ging im Wesentlichen seit September 2021 in eine Seitwärtsrange über. Ab Dezember 2021 rutschte der Aktienkurs in eine Abwärtssequenz, die mit dem partiellen Tief bei 83,45 US-Dollar 3. November 2022 endete. Der darauffolgende Rebound erstreckte sich bis zum Level von 101,95 US-Dollar und bildete gleichzeitig den Start einer Aufwärtssequenz, die als „choppy“ zu charakterisieren ist. Der Test des Kernwiderstands bei 105,41 US-Dollar intensivierte sich von Anfang April 2023 bis Anfang Mai 2025. Ab 9. Mai sprang der Kurs getragen von Kapitalzuflüssen in den KI-Sektor bis in die Widerstandszone mit der Unterstützung bei 120,39 US-Dollar und dem Widerstand bei 127,06 US-Dollar. Aktuell scheint der Kurs die Widerstandszone bei 127,06 US-Dollar überwunden zu haben. Denn der einstige Pionier in Sachen KI, Alphabet ist nun gezwungen, unter Erfolgsdruck dem Highflyer Open AI mit seinem Modell ChatGPT Paroli zu bieten. Gleichzeitig ist Alphabet als eine der wenigen Firmen dazu in der Lage, etwas Gleichwertiges zu schaffen. Betrachtet man das erwartete KGV 2025 in Höhe von 16,65, hat sich der Kurs an die soliden einstelligen Wachstumsraten angepasst.

Alphabet Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: