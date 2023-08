TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag nach der Erholung des Vortages wieder in den Korrekturmodus gedreht. Schwache Vorgaben der US-Börsen belasteten. Auf Wochensicht reichte es an den Börsen der Region Asien-Pazifik trotzdem für ein leichtes Plus.

Die Gewinne am Donnerstag nach den starken Nvidia -Zahlen erwiesen sich damit als Strohfeuer. An den US-Börsen war es zu deutlichen Verlusten bei Aktien aus den Bereichen Halbleiter und Künstliche Intelligenz gekommen, die sich in Asien fortsetzten. Offensichtlich wurden die guten Nachrichten von Nvidia damit als Anlass zu Verkäufen genommen. Zur Zurückhaltung trug auch das Treffen führender Notenbänker in Jackson Hole bei. "Am heutigen Nachmittag und Abend stehen Reden von Fed-Chef Jerome Powell und EZB-Chefin Christine Lagarde an", hieß es dazu von der LBBW. "Die Finanzmärkte erhoffen sich einen Fingerzeig, wie es mit der Zinspolitik weitergeht."