Wirtschaft Dax startet verhalten - Blicke richten sich nach Jackson Hole

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt ist am Freitag mit verhalten in den Handel gestartet. Gegen 09:30 Uhr wurde der Dax mit rund 15.630 Punkten berechnet, was einem Plus von 0,1 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Vortag entspricht.



Die größten Gewinne gab es bei Vonovia, Siemens und der Deutschen Bank. Die größten Verluste gab es bei Continental. "Für die Börsianer ist Jackson Hole heute die Hauptstadt der Welt", kommentierte Thomas Altmann von QC Partners die anstehenden Ereignisse.