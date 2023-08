OMRON Healthcare Sponsors ESC Congress 2023

KYOTO, Japan, 25. August 2023 /PRNewswire/ -- OMRON Healthcare Co., Ltd. (im Folgenden als das Unternehmen bezeichnet) mit Sitz in Muko, Präfektur Kyoto, hat das offizielle Sponsoring des European Society of Cardiology Congress 2023 (im Folgenden als ESC Congress 2023 bezeichnet) durch OMRON Healthcare Europe B.V., die Vertriebs- und Marketingzentrale von OMRON Healthcare in Europa, bekannt gegeben. Der jährliche ESC Congress, der weltweit größte Kongress für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wird vom 25. bis 28. August 2023 im RAI Amsterdam in den Niederlanden stattfinden Das Unternehmen ist seit mehreren Jahren Partner und wird auf dem diesjährigen Satellitensymposium den Zusammenhang zwischen Bluthochdruck und Vorhofflimmern, das bekanntermaßen eine kardiogene Embolie verursachen kann, vorstellen. Auf dem Stand werden eine Reihe innovativer Geräte und Dienste vorgestellt, die in Europa verfügbar sind.

Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202308228313-O1-h8LhlZI4