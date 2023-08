AKKO stellt ausgefeilte mechanische Tastaturen der Serie 5075B Plus vor

Ausgefallene Designs in ISO Schwarz–Silber, Schwarz–Gold und Weiß jetzt erhältlich

SHENZHEN, China, 25. August 2023 /PRNewswire/ -- Zur Feier seines siebten Firmenjubiläums hat AKKO, ein internationaler Hersteller, der für seine innovativen und personalisierten mechanischen Tastaturen und Gaming-Peripheriegeräte bekannt ist, drei neue kabellose Modelle seiner beliebten Serie 5075 vorgestellt: die neue Serie 5075B Plus mechanischer Tastaturen in den Farben ISO Schwarz–Silber, Schwarz–Gold und Weiß. AKKO wird an der IFA 2023 in Berlin (Deutschland) teilnehmen und vom 1. bis 5. September am Stand H11.2 218 vertreten sein. Wer sich für diese neue mechanische Tastatur interessiert, ist herzlich eingeladen, den Stand der Marke zu besuchen.

Die Tastaturen der Serie 5075 sind mit der einzigartigen Dichtungshalterung von AKKO und einem 4-lagigen Geräuschreduzierungskit ausgestattet. Sie verfügen über die proprietären V3 Cream Yellow- und Blue Pro-Tasten, die ein stabiles, weiches Tipperlebnis bieten. Darüber hinaus bietet die 5-polige Hot-Swap-Tastatur weitere Möglichkeiten zur individuellen Anpassung. Die PBT-Double-Shot-Tastenkappen sorgen für optimalen Komfort, während 18-RGB-Hintergrundbeleuchtungseinstellungen ein breites Spektrum an individuellen visuellen Vorlieben abdecken.