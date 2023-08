Staatsdefizit steigt im 1. Halbjahr 2023 auf 42,1 Milliarden Euro

WIESBADEN (ots) - Maßnahmen im Zusammenhang mit der Energiekrise tragen zu

Ausgaben-Anstieg um 7,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum bei



Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) lag das

Finanzierungsdefizit des Staates im 1. Halbjahr 2023 bei 42,1 Milliarden Euro.

Somit war das staatliche Defizit um 37,6 Milliarden Euro höher als noch im 1.

Halbjahr 2022. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) in jeweiligen Preisen

errechnet sich für das 1. Halbjahr 2023 eine Defizitquote von 2,1 %.



Bei den Ergebnissen handelt es sich um Daten in der Abgrenzung des Europäischen

Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) 2010. Sie bilden die

Grundlage für die Überwachung der Haushaltslage in den Mitgliedstaaten der

Europäischen Union (EU) nach dem Stabilitäts- und Wachstumspakt

(Maastricht-Kriterien) und sind nicht zu verwechseln mit dem Finanzierungssaldo

des Öffentlichen Gesamthaushalts in Abgrenzung der Finanzstatistiken. Aus den

Ergebnissen für das 1. Halbjahr lassen sich nur begrenzt Rückschlüsse auf das

Jahresergebnis ziehen.