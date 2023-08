WIESBADEN (ots) - Bruttoinlandsprodukt (BIP), 2. Quartal 2023



0,0 % zum Vorquartal (preis-, saison- und kalenderbereinigt)



-0,6 % zum Vorjahresquartal (preisbereinigt)



-0,2 % zum Vorjahresquartal (preis- und kalenderbereinigt)





Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im 2. Quartal 2023 gegenüber dem 1. Quartal2023 - preis-, saison- und kalenderbereinigt - nicht weiter gesunken (0,0 %).Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, bestätigt sich damitdas Ergebnis der Schnellmeldung vom 28. Juli 2023. "Nach den leichten Rückgängenin den beiden Vorquartalen hat sich die deutsche Wirtschaft im Frühjahrstabilisiert", sagt Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes. Im 4.Quartal 2022 hatte die Wirtschaftsleistung um 0,4 % und im 1. Quartal 2023 um0,1 % gegenüber den jeweiligen Vorquartalen abgenommen.Konsumausgaben stabil im Vergleich zum VorquartalNach zwei Rückgängen in Folge nahmen die preis-, saison- und kalenderbereinigtenKonsumausgaben im 2. Quartal 2023 im Vergleich zum 1. Quartal 2023 leicht um 0,1% zu. Der private Konsum sank nach den Rückgängen im Winterhalbjahr nicht weiterund stabilisierte sich (0,0 %). Die Konsumausgaben des Staates erholten sichnach den teils merklichen Rückgängen in den Vorquartalen und stiegen leicht um0,1 %.Die Bruttoanlageinvestitionen nahmen nach der positiven Entwicklung imVorquartal auch im 2. Quartal 2023 leicht zu. In Ausrüstungen - also vor allemin Maschinen, Geräte und Fahrzeuge - wurde dabei preis-, saison- undkalenderbereinigt mit +0,6 % zum Vorquartal etwas mehr investiert als in Bauten(+0,2 %).Im Außenhandel wurden im 2. Quartal 2023 preis-, saison- und kalenderbereinigtinsgesamt 1,1 % weniger Waren und Dienstleistungen exportiert als im 1. Quartal2023. Demgegenüber stagnierten die Importe von Waren und Dienstleistungen (0,0%).Bruttowertschöpfung entwickelte sich branchenabhängig unterschiedlichDie preis-, saison- und kalenderbereinigte Bruttowertschöpfung war im 2. Quartal2023 insgesamt um 0,5 % niedriger als im 1. Quartal 2023. Dabei zeigte sich inden einzelnen Wirtschaftsbereichen ein gemischtes Bild: Die Wirtschaftsleistungim Verarbeitenden Gewerbe nahm um 0,1 % zu. Auch das Baugewerbe konnte mit +0,2% leicht wachsen. Dagegen nahm die Bruttowertschöpfung im zusammengefasstenBereich Handel, Verkehr, Gastgewerbe (-1,4 %) sowie bei den Finanz- undVersicherungsdienstleistern (-2,1 %) und im Bereich Öffentliche Dienstleister,Erziehung, Gesundheit (-0,8 %) ab. Während die Wirtschaftsleistung bei denUnternehmensdienstleistern (0,0 %) und den sonstigen Dienstleistern (0,0 %)stagnierte, stieg die Wertschöpfung im Bereich Information und Kommunikation um