Niederländischer Außenminister Hoekstra soll EU-Kommissar werden.

"Er ist sehr erfahren in der Finanz- und Außenpolitik", begründete Rutte die Entscheidung für Hoekstra. Wegen harter Worte über die Haushaltspolitik südeuropäischer Mitgliedsstaaten hatte sich Hoekstra während der Corona-Krise deren Unmut zugezogen. Dieser Konflikt sei aber ausgeräumt, sagte Rutte./ab/DP/mis

Der niederländische Posten in der EU-Kommission war freigeworden nach dem Rücktritt von Timmermans. Er ist Spitzenkandidat des rot-grünen Bündnisses bei der vorgezogenen Parlamentswahl in den Niederlanden im November. Der Sozialdemokrat war bisher Klimachef und auch Vizevorsitzender der Kommission. Entschieden war bereits, dass der Slowake Maros Sefcovic Klimachef und EU-Vize wird.

DEN HAAG (dpa-AFX) - Der niederländische Außenminister Wopke Hoekstra soll EU-Kommissar werden und damit Frans Timmermans nachfolgen. Das kündigte Ministerpräsident Mark Rutte in Den Haag gegenüber Journalisten an. Das Kabinett soll die Nominierung am Freitag beschließen. Es ist noch nicht bekannt, welches Ressort der 47 Jahre alte Christdemokrat in Brüssel übernehmen soll. Die EU-Kommission muss der Nominierung noch zustimmen.

