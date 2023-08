Wirtschaft Stimmung in deutscher Wirtschaft erneut verschlechtert

München (dts Nachrichtenagentur) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich erneut verschlechtert. Der Ifo-Geschäftsklimaindex sank im August auf 85,7 Punkte, wie das Münchener Institut am Freitag mitteilte.



Im Juni hatte der Wert noch bei 87,3 gelegen. Das ist der vierte Rückgang in Folge. Die Beurteilung der aktuellen Geschäftslage fiel auf den niedrigsten Stand seit August 2020.